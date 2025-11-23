Rassegna Stampa
Palermo, GDS: “Inzaghi: «Bisogna stare zitti e pedalare molto forte»”
Il Giornale di Sicilia racconta un Filippo Inzaghi visibilmente amareggiato dopo il pareggio di Chiavari. L’allenatore del Palermo appare, come si legge, «corrucciato e deluso» proprio come dopo la sconfitta con la Juve Stabia, segno che il punto conquistato contro l’Entella non basta a rasserenare l’ambiente.
Il quotidiano ricorda che, a detta del tecnico, la gara era partita bene: Inzaghi sottolinea il palo di Augello e l’azione in cui Le Douaron avrebbe potuto calciare invece di servire Pohjanpalo. Occasioni che avrebbero dovuto portare i rosanero in vantaggio. Proprio su questo il tecnico è chiaro: «quando crei chance del genere, devi concretizzarle», viene riportato in forma indiretta.
Il gol subito allo scadere del primo tempo viene definito dal tecnico come una rete che “una squadra con ambizioni non può concedere”, spiega il giornale. Un episodio che ha complicato la gara e che, ancora una volta, espone la fragilità mentale della squadra. La reazione nella ripresa, culminata nel pareggio firmato da Pohjanpalo su palla recuperata da Palumbo, viene riconosciuta come l’unico vero segnale positivo, ma non basta a invertire il giudizio complessivo.
Il mister ammette apertamente che «c’è ancora qualcosa che non va» e che la squadra fatica a trovare continuità. Il Giornale di Sicilia evidenzia le sue parole più dure: in questo momento, dice Inzaghi, serve «stare zitti, allenarsi e pedalare molto forte», perché ciò che il gruppo sta facendo “probabilmente non basta”.
Il tecnico riconosce anche il peso delle aspettative del pubblico: davanti a un tifo del genere, rimarca, bisognerebbe “provare sempre a vincere”, e non esserci riusciti provoca “dispiacere e rammarico”. Ora l’obiettivo diventa immediatamente la sfida del Renzo Barbera contro la Carrarese, definita un’altra gara difficile come tutte in Serie B. Inzaghi si augura di trovare quella vittoria che diventa sempre più necessaria.
