Palermo, GDS: “Inzaghi: «Bisogna stare zitti e pedalare molto forte»”

Il quotidiano ricorda che, a detta del tecnico, la gara era partita bene: Inzaghi sottolinea il palo di Augello e l’azione in cui Le Douaron avrebbe potuto calciare invece di servire Pohjanpalo. Occasioni che avrebbero dovuto portare i rosanero in vantaggio. Proprio su questo il tecnico è chiaro: «quando crei chance del genere, devi concretizzarle», viene riportato in forma indiretta.