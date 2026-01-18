Giornale di Sicilia: “Affare Tramoni in stand-by, Diakité in uscita”

Palermo, mercato in evoluzione: Tramoni resta il primo obiettivo, Diakité verso l’addio

⚽️ 18 gennaio - 08:56

Il Palermo entra in una fase cruciale del calciomercato, con altre due settimane che si annunciano decisive per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa e competitiva. La linea della dirigenza è chiara: serve un giocatore capace di raccogliere l’eredità tecnica di Brunori, un profilo con qualità offensive e capacità di incidere tra le linee.

Il nome che continua a guidare le riflessioni del direttore sportivo Carlo Osti è quello di Matteo Tramoni del Pisa. La pista resta viva, ma ogni passo è legato alle scelte del club toscano, impegnato in una ristrutturazione profonda sotto la guida di Alberto Gilardino. Il francese rimane comunque sotto osservazione costante, anche se al momento la trattativa è in una fase di attesa.

Più semplice, sia dal punto di vista economico che negoziale, l’eventuale affondo per Pierini, in uscita dal Sassuolo e ritenuto un profilo coerente con le esigenze tattiche del Palermo. Più defilata, invece, la candidatura di Dennis Johnsen: il giocatore sembra orientato a restare alla Cremonese, dove potrebbe trovare maggiore spazio anche in seguito alla partenza di Vazquez, pur senza escludere possibili colpi di scena.

Capitolo uscite: resta da decifrare il futuro di Diakité, che non ha ancora ricevuto proposte ufficiali, pur avendo attirato l’attenzione di diversi club di Serie B e della Ligue 2. Situazione in evoluzione anche per Corona: il giovane palermitano è seguito da più società e nei prossimi giorni potrebbero arrivare mosse concrete.

Il quadro che emerge è quello di un Palermo vigile e attivo, pronto a cogliere le occasioni giuste senza forzare i tempi, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in modo mirato e coerente con il progetto tecnico di Inzaghi.