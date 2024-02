Gds: “Palermo, occhio alle pericolanti. Vincere con la Ternana, Cosenza e Lecco…”

Il pubblico rosanero avverte l'importanza di questo frangente della stagione e si stringe attorno al Palermo di Corini per spingere i propri beniamini nella corsa alla promozione diretta in Serie A. C'è rammarico per la rimonta subita in pochi minuti ed in superiorità numerica allo Zini contro la Cremonese, ma il punto ottenuto contro la compagine di Stroppa è comunque un buon risultato e garantisce il vantaggio nel computo degli scontri diretti nei confronti della quotata formazione grigiorossa. Ora urge ottenere i tre punti contro la Ternana, in un testacoda teoricamente alla portata ma comunque ricco di insidie. Nonostante il giorno feriale ed il turno infrasettimanale, si prevedono circa venticinquemila presenze stasera al Barbera, con Brunori e compagni a caccia della sesta vittoria casalinga consecutiva. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sulle difficoltà riscontrate negli incroci contro le cosiddette pericolanti al Barbera dalla squadra di Corini. Già Cosenza e Lecco hanno fatto bottino pieno a dispetto del pronostico avverso nell'impianto di viale del Fante. Storicamente il Palermo ha dato il meglio di sé contro le big del campionato cadetto, stentando e talvolta inciampando rovinosamente tra le mura amiche contro le formazioni impegnate nella lotta per la salvezza nel torneo cadetto. Ragion per cui serviranno lucidità, pazienza e massima concentrazione agli uomini di Corini, che non dovranno steccare l'approccio sul piano mentale e motivazionale, evitando blackout nervosi e cali di tensione potenzialmente fatali come accaduto nell'avvio di ripresa allo Zini di Cremona. Ternana reduce da tre risultati utili consecutivi ed a caccia di punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione, umbri al momento terzultimi in graduatoria in compagnia di Ascoli e Spezia. Palermo in serie positiva da sei giornate, quattordici punti su diciotto disponibili frutto di quattro successi e due pari per la compagine siciliana. Capitalizzare al massimo il turno casalingo sarebbe fondamentale, in vista delle due trasferte di fila che attendono i rosanero contro Brescia e Lecco.