Gazzetta dello Sport: “Un altro pari con il Venezia, Inzaghi-Stroppa senza gol”

Nonostante il sostegno di 32mila tifosi i rosanero non passano. Solo un’occasione a testa, tanta prudenza e un po’ di fatica

⚽️ 1 ottobre - 08:29

Al Barbera finisce senza reti tra Palermo e Venezia, ma il pareggio lascia sensazioni differenti alle due squadre. Come sottolinea la Gazzetta, per i rosanero il bicchiere è mezzo vuoto: la squadra di Filippo Inzaghi, pur restando imbattuta dopo sei giornate, ha rallentato la corsa e in pochi giorni ha perso due posizioni in classifica. Per i lagunari, invece, arrivano segnali incoraggianti: la squadra di Giovanni Stroppa, reduce dalla vittoria con lo Spezia, ha mostrato organizzazione e solidità, anche se resta il rammarico per non aver osato di più nella ripresa.

Il match ha offerto poche emozioni: l’unica vera occasione per il Palermo è arrivata al 6’ con Segre, murato da Stankovic. Da quel momento in poi le palle gol sono mancate, con i siciliani che hanno tenuto palla ma senza trovare varchi, mentre il Venezia ha fatto densità in mezzo al campo, spegnendo gli spunti avversari. Non a caso i rosanero hanno chiuso il primo tempo con tre ammoniti (Pierozzi, Augello, Bani), obbligando Inzaghi a cambiare subito due esterni a inizio ripresa.

Nella seconda parte il Palermo è apparso sulle gambe, costretto a correre dietro agli avversari. I quattro cambi in dieci minuti hanno rivelato difficoltà atletiche, con diversi giocatori stremati e addirittura crampi nell’ultima mezz’ora. Esplicativa l’espulsione di Ceccaroni, che salterà la sfida con lo Spezia.

Il finale ha visto il Venezia più in palla: occasioni da fuori e soprattutto un gran tiro a giro di Kike Perez, neutralizzato da Joronen, hanno fatto tremare il Barbera. Alla fine il Palermo ha tirato un sospiro di sollievo, mentre Stroppa può rammaricarsi per non aver sfruttato la superiorità atletica e tecnica mostrata nel secondo tempo.

Un pari che conferma i rosanero solidi ma ancora poco incisivi con le big, e i lagunari in crescita, pronti a recitare un ruolo da protagonisti.