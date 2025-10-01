Corriere dello Sport: “Il Palermo respinge l’assalto di Stroppa”

I lagunari provano a forzare anche in Sicilia. Inzaghi se la gioca ed evita l’aggancio. Espulso Ceccaroni

Il Palermo soffre come mai in questa stagione ma porta a casa un punto prezioso contro un Venezia che ha imposto per larghi tratti il proprio gioco. La squadra di Filippo Inzaghi, sostenuta da oltre 30.000 tifosi al Barbera, ha concesso il palleggio agli avversari ma ha retto grazie alla solidità difensiva e ai salvataggi della retroguardia, con Joronen chiamato a una sola vera parata su Kike Perez.

Nei novanta minuti i rosa hanno creato una sola occasione nitida con Segre nei primi minuti, poi il dominio territoriale è passato in mano ai lagunari, che però hanno peccato di cinismo e non hanno saputo capitalizzare. Le tante ammonizioni hanno costretto Inzaghi a cambiare già nell’intervallo, senza però invertire l’inerzia della partita.

Il finale è stato tutto di sofferenza per il Palermo, rimasto anche in dieci per l’espulsione di Ceccaroni. Nonostante ciò, i rosanero hanno saputo resistere fino al triplice fischio.

Come sottolinea Tullio Calzone, la partita tra due pretendenti alla Serie A si è trasformata in una gara di equilibrio e fisicità, “sofferenze necessarie” per chi vuole restare in alto. Il Venezia ha mostrato grande solidità e qualità nel possesso palla, ma senza il colpo decisivo.

Il turno di campionato ha sorriso invece al Frosinone, nuova capolista grazie al successo sul Cesena, costruito con la solita forza offensiva e con resistenza in inferiorità numerica. Punto importante per il Bari, che evita la sconfitta a Chiavari grazie a Gytkjaer, mentre l’Avellino rimonta al fotofinish il Padova con le firme di Biasci e Lescano.