TuttoSport: “Il Palermo non sfonda”

Allo stadio Barbera la tanto attesa sfida tra Palermo e Venezia si chiude con uno 0-0 che riflette una partita tattica e povera di emozioni. Come racconta Luigi Butera, i rosanero partono meglio e sfiorano il vantaggio al 6’ con Segre, ma il suo tiro ravvicinato è neutralizzato da Stankovic.