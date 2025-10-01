La Repubblica: “Palermo e Venezia un tempo per uno pari nella super sfida”

Finisce 0 a 0 una gara equilibrata con i rosa meglio nella prima parte e i lagunari nella seconda. Espulso Ceccaroni

Davanti a oltre 32 mila spettatori, la sfida tra Palermo e Venezia finisce con uno 0-0 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Due allenatori che hanno vinto l’ultima Serie B, Filippo Inzaghi e Giovanni Stroppa, finiscono per neutralizzarsi in una gara tattica, più attenta agli equilibri che allo spettacolo.