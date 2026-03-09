Gazzetta dello Sport: “Palermo, basta Pohjanpalo al gol numero 20. Ora sfida al Monza”

Il solito acuto del finlandese piega un’ottima Carrarese fermata anche da due pali Inzaghi si porta a -3 dalla seconda e sabato c’è lo scontro diretto

La Gazzetta dello Sport racconta la vittoria del Palermo sul campo della Carrarese come un successo pesantissimo, ottenuto però al termine di una gara sofferta e combattuta fino all’ultimo secondo. I rosanero riescono a imporsi 1-0 grazie al solito Joel Pohjanpalo , ma la squadra di Filippo Inzaghi deve stringere i denti per difendere un vantaggio minimo in un clima definito “incandescente”.

Il quotidiano sottolinea come questo risultato riaccenda pienamente la corsa alla promozione diretta. Tutto si inserisce in una volata finale molto serrata, che coinvolge anche Monza e Frosinone . Non a caso, già si guarda al prossimo scontro diretto tra Monza e Palermo , una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa alla Serie A .

Secondo la ricostruzione della Gazzetta, il contesto che precede la gara è già carico di tensione. Il Palermo , arrivato in ritiro a Lerici proprio dopo la partenza del Monza per la trasferta di La Spezia, capisce che la sconfitta dei brianzoli al Picco apre forse “l’ultima occasione” per avvicinarsi alla promozione diretta. Da qui nasce l’obbligo di vincere a Carrara.

La partita però si rivela molto più complicata del previsto. La Carrarese gioca con grande coraggio e mette più volte in difficoltà i rosanero. Il Palermo trova il vantaggio al 19’, quando un recupero di Augello avvia l’azione offensiva: Palumbo controlla il pallone e Le Douaron serve l’assist perfetto per Pohjanpalo , che non sbaglia davanti a Bleve . Per l’attaccante finlandese si tratta del ventesimo gol stagionale, una cifra simbolica che conferma il suo ruolo centrale nell’attacco rosanero.

Dopo il gol, però, la gara cambia. La Carrarese prende coraggio e il Palermo arretra, limitandosi soprattutto a difendere il vantaggio. La squadra di Inzaghi , secondo la Gazzetta, non riesce ad avere la lucidità per chiudere la partita e finisce per vivere una lunga fase di sofferenza.

Nel primo tempo i padroni di casa vanno vicinissimi al pareggio in più occasioni. Finotto , tra i più pericolosi, colpisce un palo, mentre Torregrossa centra un altro legno con una deviazione su cross dello stesso Finotto : la palla rimbalza sul palo, colpisce la schiena di Joronen e termina fuori, un episodio che fotografa la sfortuna della Carrarese . Nella stessa frazione il pubblico protesta anche per due possibili rigori, aumentando ulteriormente la tensione sugli spalti.

Il Palermo resiste fino al triplice fischio, portando a casa tre punti definiti “fondamentali”. Nonostante la prova molto sofferta e una squadra giudicata a tratti troppo passiva, il risultato permette ai rosanero di accorciare in classifica e presentarsi allo scontro diretto con il Monza con rinnovate ambizioni nella corsa alla promozione. Ancora una volta, a fare la differenza è stato il fiuto del gol di Pohjanpalo, il vero trascinatore della squadra di Inzaghi.