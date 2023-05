Foschi-Tacopina, alta tensione! L’ex ds del Palermo: “Si sciacqui la bocca! Spal….”

Parole che non sono certo andate giù a Foschi, che sempre ai microfoni di Tmw ha rincarato la dose nei confronti dell'ex presidente del Venezia: "Ho citato la SPAL in riferimento al numero di tifosi, Palermo ha avuto trentatremila abbonati mentre la squadra di Ferrara ovviamente per bacino d’utenza no. A Tacopina dico che è un americano venuto per fare calcio in Italia che non ha capito le mie parole e cerca di lucrare nel calcio italiano al contrario di me che ho passione ed esperienza. È stato poco elegante e mi meraviglio che sia un avvocato. Non è uomo di sport come me, le sue storie sportive non sono belle come le mie. Non può parlare di me, si sciacqui la bocca prima di farlo. Dei presidenti della SPAL, quelli veri, sono sempre stato amico. Io mi riferivo al bacino d’utenza e - continua Foschi - non ce l’avevo certo con la SPAL. Lui è l’ultima persona che può parlare di me”.