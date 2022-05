Playoff Serie C, cambia la data di Palermo-Padova? In programma un vertice in Prefettura

La Lega ha confermato la partita per domenica 12 giugno alle 21, ma è molto probabile che il match venga anticipato o posticipato

"Urne e pallone, un binomio difficile. Oggi è previsto un vertice in Prefettura per valutare il da farsi in vista di Palermo-Padova, la finale di ritorno dei play-off di Serie C, in programma il 12 giugno", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sul rebus data di ritorno della finalissima tra la squadra di Baldini e quella di Oddo.

La stessa domenica, infatti, si vota per le amministrative nel capoluogo siciliano, ma si vota anche nel resto d’Italia per i referendum. La Lega Pro ha confermato nella giornata di ieri date e orari delle due finali ma continua a rimbalzare l'ipotesi di un rinvio non oltre comunque il 15 giugno. "Si valuta anche la possibilità di anticipare la sfida a sabato 11 giugno", prosegue il Gds. Il dispiegamento di forze dell’ordine nei seggi elettorali renderebbe complicato (se non impossibile) un servizio adeguato ad un match determinante come quello del «Barbera» ed è per questo che verranno prese in esame tutte le possibili soluzioni per ovviare al problema.

Il precedente risale al 13 maggio 2001 quando fu anticipata al sabato l'ultima giornata di Serie C a causa della concomitanza con le elezioni politiche. In quell'occasione il Palermo approdò in Serie B grazie ad un gol di Maggiolini a discapito del Messina impegnato sul campo dell'Avellino. "Il vertice di oggi in Prefettura potrebbe già essere determinante per avere una data certa", chiosa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.