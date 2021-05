Filippi: “Somma? In tribuna per un motivo. I ragazzi hanno apprezzato una cosa”

Parola a Giacomo Filippi.

Il Palermo targato Dario Mirri ha salutato il sogno promozione dopo il ko contro l’Avellino di Piero Braglia. Ai rosanero non è bastato vincere nel match d’andata per uno a zero in virtù del piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season che ha così premiato gli Irpini. La franchigia siciliana non è riuscita a riagguantare il match del Partenio Lombardi dopo esser passata in svantaggio reo tapin vincente di Sonny D’Angelo, lesto a sfruttare l’assist al bacio di Maniero. Il coach Filippi ha così analizzato il percorso del team palermitano in conferenza stampa.

“Somma è andato in tribuna per scelta tecnica. Futuro? Non sta a me decidere o dare delle valutazione, poi sarà la società a valutare anche rispetto ai programmi. È giusto che la società ponderi e mi faccia sapere senza alcun problema. Prima ci incontriamo e poi parleremo di quello che sarà, intanto sbollentiamo questa amarezza che abbiamo in corpo e poi nei prossimi giorni ci siederemo attorno a un tavolo e decideremo insieme. Sono state offerte tante prestazioni positive: da Catania a Castellammare, non ne sceglierei una. Non cambierei nulla di quello che fatto durante la mia gestione, abbiamo cercato di dare una svolta anche all’interno dello spogliatoio stesso. I ragazzi hanno apprezzato la nostra trasparenza e lealtà, siamo andati avanti giorno dopo giorno“.

