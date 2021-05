Avellino, Silvestri: “Vittoria meritata, il Palermo ci porta bene. Giusto che ci comportassimo così”

Uno a zero. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio “Partenio-Lombardi”.

Una vittoria, quella conquistata dall’Avellino ai danni del Palermo di Giacomo Filippi, che ha determinato il passaggio del turno da parte della compagine irpina per il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. Un gol, messo a segno da Sonny D’Angelo nel primo tempo, che condanna il Palermo, fuori dai playoff.

Intervenuto ai microfoni di “Offside”, anche il difensore palermitano in forza all’Avellino, Luigi Silvestri, ha analizzato la prestazione offerta dai “Lupi” in occasione del match valevole per il primo turno della Fase Nazionale. “Il Palermo ci sta portando bene. Dispiace per la nostra città e per i tifosi, ma è il nostro lavoro. Siamo rammaricati per come si sono comportati all’andata, ma era giusto che ci comportassimo così al ritorno”, sono state le sue parole.

“Sto meglio, mi sto allenando a parte. Ho iniziato a correre, se c’è ancora dolore ma sono pronto a dare il mio contributo. Il primo tempo è stato spettacolare, i ragazzi hanno giocato con il sangue agli occhi. Nella ripresa ci siamo abbassati, ma penso che sia normale. Sono felicissimo per la vittoria, ce lo meritavamo”, ha concluso.