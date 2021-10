Filippi: “I ragazzi sono stati strepitosi, Doda ok. Gialli? Noi poco lucidi”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine del match contro il Foggia

Tre a zero. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Una vittoria, quella conquistata dal Palermo ai danni del Foggia di mister Zeman, centrata grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano, Matteo Brunori ed Edoardo Soleri dal dischetto. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"È tutto il contesto che mi è piaciuto. Davanti siamo stati incisivi mentre dietro abbiamo tenuto la squadra alta con i centrocampisti bravi a fare da termometro, anche gli esterni hanno lavorato bene sulle linee di passaggio del Foggia. La nostra è una squadra giovane come formazione e lavora insieme da poco tempo, oggi hanno giocato tutti in modo strepitoso. Questo vuol dire che tutti si comportano da protagonisti. Cartellini gialli? Siamo stati poco lucidi soprattutto con Luperini e Dall'Oglio, poi anche con Marconi vista la sua esperienza: cercheremo di lavorarci per evitare questi episodi. Doda? per me è un titolare ma è un ragazzo, un calciatore di prospettiva che ha un motore per questa e per altre categorie. Sta facendo bene quindi non vedo alcuna concorrenza con Almici visto che quest'ultimo non sta bene e stiamo cercando di recuperarlo".