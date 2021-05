Filippi: “Nel finale di stagione è stata determinante una cosa. Se sarò io l’allenatore…”

Parola a Giacomo Filippi.

Il Palermo targato Dario Mirri ha salutato il sogno promozione dopo il ko contro l’Avellino di Piero Braglia. Ai rosanero non è bastato vincere nel match d’andata per uno a zero in virtù del piazzamento in classifica conseguito al termine della regolar season che ha così premiato gli Irpini. La franchigia siciliana non è riuscita a riagguantare il match del Partenio Lombardi dopo esser passata in svantaggio reo tapin vincente di Sonny D’Angelo, lesto a sfruttare l’assist al bacio di Maniero. Il coach Filippi ha così analizzato il percorso del team palermitano in conferenza stampa.

“I ragazzi non so cosa pensino in merito a una mia permanenza. Costruzione della squadra? Qualcosa che spetta alla società, quando si parla si valutano le caratteristiche dei giocatori insieme. Se dovessi essere io l’allenatore ne parleremo giorno e notte per sbagliare il meno possibile. Nella prima parte di campionato siamo stati falcidiati prima dal Covid e poi dagli infortuni, consideriamo la partenza in riardo e con l’arrivo dei giocatori nella fase iniziale della stagione. Da quando abbiamo preso la squadra noi abbiamo cercato di dare libertà, armonia e spensieratezza che forse era quello che mancava. L’autostima è stata la parte determinante di questa fase finale della stagione”.

