Faggiano: “Orgoglioso di Brunori, B particolare e difficile. Corini bravo perché…”

«Brunori e il Palermo? Sono orgoglioso e contento per lui. Se lo merita, se lo merita la famiglia, anche quella nuova che ha creato. Non nascondo che speravo facesse gol nell’ultima giornata, ne aveva bisogno. La Serie B è particolare, tutta. Vinci in trasferta e poi perdi in casa con una squadra sulla carta inferiore. È un campionato molto difficile; la squadra è sicuramente forte e ben costruita, Corini è anche stato bravo ad alzare la voce al momento giusto: è servito, io credo, sia alla piazza che alla squadra».