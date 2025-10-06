Ex Palermo, Lo Faso: “Sarebbe riduttivo dire che non ce l’ho fatta solo per gli infortuni”

Le parole dell'ex attaccante rosanero alla Palermo Football Conference.

⚽️ Mediagol 6 ottobre - 15:29

L'ex attaccante del Palermo, Simone Lo Faso è intervenuto alla Palermo Football Conference affrontando diversi temi:

Come è nata l’idea di sposare il progetto Kings League e che esperienza è stata?

"Dopo l’esperienza all’Akragas ho attraversato un periodo complicato: i mesi difficili, i pagamenti che non arrivavano più, un clima generale di disfatta… alla fine non mi divertivo più a giocare. Sentivo il bisogno di cambiare aria e la Kings League è arrivata al momento giusto: un contesto nuovo, stimolante, in cui mi sono ritrovato e che mi ha fatto riscoprire il piacere del calcio."

Fedez presidente?

"È una persona molto sensibile e per certi aspetti mi ci rivedo. Mi ha colpito il suo modo di vivere il progetto e credo che condividiamo lo stesso approccio umano."

Perché non ho sfondato nel calcio professionistico?

"Ho avuto la fortuna di lavorare sempre con ottimi tecnici come Corini, quindi sarebbe riduttivo dire che non ce l’ho fatta solo a causa degli infortuni. Qualcosa di buono l’ho fatto, ma oggi preferisco concentrarmi su quello che posso costruire piuttosto che rimuginare su quello che avrei potuto fare."