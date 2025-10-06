Palermo Football Conference, Rinaudo: “Corona? ha delle qualità importanti. Su Corini…”

Le parole dell'ex direttore sportivo del Palermo.

L'ex direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo è intervenuto alla Palermo Football Conference affrontando diversi temi:

Sui contatti con il Cesena in estate - "C'è stato un contatto concreto ma alla fine non si è finalizzato. Ho avuto il piacere di giocare al Cesena, ma il destino non ha voluto questo."

Su Corona - "In Giacomo sin dal primo momento, abbiamo visto delle attitudini importanti. Lo abbiamo mandato a Torino ed Empoli, ma a Pontedera ha fatto un anno importante dove ha avuto modo di farsi conoscere. Spero possa trovare il suo spazio e togliersi delle soddisfazioni. Ma è sicuramente un attaccante che ha delle qualità importanti."

Sul Palermo - "Il Palermo è una delle candidate del campionato e deve raggiungere il suo obbiettivo per arrivare dove merita di stare."

Su Corini -"Con Eugenio c'è un rapporto nato già da prima, è una persona per bene, un grande professionista e una persona seria. il nostro rapporto può solo rinforzarsi, è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere. "