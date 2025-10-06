Palermo, GDS: “Peda: «Bravi a tenere, ora avanti così»”

Un’altra prova di forza per il Palermo , che torna da La Spezia con una vittoria preziosa e la conferma di una solidità ormai marchio di fabbrica delle squadre di Pippo Inzaghi . Tra i protagonisti del successo c’è senza dubbio Patryk Peda , autore di una prestazione da veterano, nonostante la giovane età, e capace di guidare la retroguardia con sicurezza anche dopo l’uscita anticipata di Bani per infortunio.

Il difensore polacco ha sottolineato come quella contro lo Spezia sia stata “una partita tosta”, giocata su un campo difficile contro una squadra in cerca di riscatto. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, trovando anche il gol», ha commentato, aggiungendo che la gestione della ripresa è stata più agevole grazie al vantaggio accumulato.

Il successo consente ai rosanero di mantenere l’imbattibilità stagionale: quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette giornate di campionato, con appena tre reti subite , dato che conferma la solidità difensiva del gruppo. «Con la difesa si vincono i campionati», ha osservato Peda , consapevole dell’importanza del reparto arretrato nel percorso della squadra.

Nonostante il gol incassato al “Picco”, il difensore ha spiegato che si è trattato di un episodio inevitabile, senza colpe evidenti. A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza del numeroso pubblico rosanero che ha seguito la squadra anche in trasferta: «Vedere tutti questi tifosi è bellissimo, sono sempre con noi», ha concluso Peda.