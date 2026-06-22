L'ex calciatore dei rosanero, attuale tecnico del Melbourne City U23, sarebbe vicino ad allenare il Cesena.
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Il Cesena si prepara al prossimo campionato con l'obiettivo di confermare o migliorare quanto fatto la scorsa stagione.
Secondo quanto riportato da TMW, il Cesena avrebbe deciso di non confermare Ashley Cole alla guida. Il profilo individuato per sostituirlo dal direttore sportivo Andrea Mancini, sarebbe quello di Alessandro Diamanti.
L'ex calciatore del Palermo, attuale allenatore della formazione U23 del Melbourne City, sarebbe in pole per la panchina del Cesena.
In seconda fila ci sono i profili di Pagliuca, ex tecnico della Juve Stabia e Troise, reduce da una stagione di alta qualità alla guida del Lumezzane in Serie C.
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