Empoli-Palermo, i precedenti: i rosanero hanno vinto al Castellani solo in una occasione

In programma nella giornata odierna la sfida tra Empoli e Palermo, valida per la quindicesima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria travolgente contro la Carrarese, si appresta ad affrontare la formazione toscana con l'obiettivo di uscire definitivamente dalla crisi di risultati. D'altra parte, la formazione di Dionisi, ex di giornata, cerca la vittoria per avvicinarsi alle zone calde della classifica. Quello di oggi si tratta del ventisettesimo confronto tra le due compagini con un bilancio in sfavore del Palermo con 11 sconfitte, 5 vittorie e 4 pareggi. Al Castellani, teatro del match odierno, i siciliani sono usciti vittoriosi solo in una occasione.