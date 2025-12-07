Empoli-Palermo, i precedenti: i rosanero hanno vinto al Castellani solo in una occasione

In programma nella giornata odierna la sfida tra Empoli e Palermo, valida per la quindicesima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria travolgente contro la Carrarese, si appresta ad affrontare la formazione toscana con l'obiettivo di uscire definitivamente dalla crisi di risultati. D'altra parte, la formazione di Dionisi, ex di giornata, cerca la vittoria per avvicinarsi alle zone calde della classifica. Quello di oggi si tratta del ventisettesimo confronto tra le due compagini con un bilancio in sfavore del Palermo con 11 sconfitte, 5 vittorie e 4 pareggi. Al Castellani, teatro del match odierno, i siciliani sono usciti vittoriosi solo in una occasione.
I precedenti
L'ULTIMO PRECEDENTE
L'ultima sfida tra le due formazioni risale alla 24° giornata della stagione 2017/2018. La squadra allora allenata da Bruno Tedino, reduce da un girone d'andata positivo, ma da un inizio di ritorno negativo, affrontò l'Empoli al Castellani perdendo per 4-0 sotto i colpi Brighi e Caputo, quest'ultimo assoluto protagonista di quella stagione in cadetteria, che si concluse con il ritorno in massima serie della formazione empolese.
L'ULTIMA VITTORIA
L'ultima vittoria del Palermo al Castellani è risalente alla stagione 2006/2007, quando la squadra di Guidolin ebbe la meglio sull'Empoli 1-0 con la rete decisiva di Barzagli, siglata negli ultimi minuti di gara.
