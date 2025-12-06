mediagol palermo Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane e Gyasi, rientra Gomes

I convocati

Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane e Gyasi, rientra Gomes

Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane e Gyasi, rientra Gomes - immagine 1
La lista dei convocati dei rosanero in vista del match in programma domani
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani contro l'Empoli. Rientra Claudio Gomes dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse partite. Fuori preaucazionalmente Gyasi e Giovane. Out anche Avella e Bardi per sindrome influenzale.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

63 Balaguss

66 Joronen

72 Veroli

 

