Empoli-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane e Gyasi, rientra Gomes

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani contro l'Empoli. Rientra Claudio Gomes dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverse partite. Fuori preaucazionalmente Gyasi e Giovane. Out anche Avella e Bardi per sindrome influenzale.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
63 Balaguss
66 Joronen
72 Veroli
