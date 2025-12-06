Corriere dello Sport: “Palermo, comanda Pohjanpalo”

L’attaccante è tornato decisivo e vuole lasciare il segno sul match clou in programma al “Castellani

Nel Corriere dello Sport si evidenzia come il Palermo arrivi alla sfida di Empoli aggrappandosi ai gol di Joel Pohjanpalo, considerati «la chiave per aprire il cassetto dei sogni». Il quotidiano sottolinea che anche al Castellani il finlandese sarà una delle armi principali della squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a dare continuità al brillante 5-0 rifilato alla Carrarese e, allo stesso tempo, a “svoltare” in trasferta dopo settimane difficili.

L’articolo mette l’accento sulla parola d’ordine: continuità. Per la squadra, che deve dare conferme dopo la vittoria casalinga; e per lo stesso bomber, che dopo i gol contro l’Entella e la tripletta del Barbera punta a far valere il proverbio «non c’è due senza tre» e cercare un terzo centro consecutivo. Una situazione che per lui avrebbe il sapore di déjà-vu: il quotidiano ricorda infatti che nella scorsa stagione, poco dopo il suo arrivo al Palermo, il “vichingo” firmò due lunghe serie da quattro e da tre partite di fila a segno.

Il giornale richiama anche un precedente incoraggiante: dopo una tripletta al Sassuolo, lo scorso anno Pohjanpalo timbrò il cartellino anche nella gara successiva a Bari. E la stessa Empoli gli evoca ricordi positivi: circa venti giorni prima che il suo nome venisse accostato ai rosanero, segnò proprio ai toscani in Serie A con la maglia del Venezia.

In chiave collettiva, il Corriere sottolinea come la continuità realizzativa dell’attaccante possa essere l’elemento decisivo per invertire il trend in trasferta: un solo punto nelle ultime tre gare esterne certifica l’involuzione della squadra dopo l’avvio incoraggiante segnato dalla vittoria contro il Sudtirol. Nonostante la miglior difesa esterna del campionato con appena cinque reti incassate, il Palermo resta a “porta aperta” da cinque trasferte consecutive e ha segnato fuori casa solo sei gol, quattro dei quali a firma del finlandese. Un bottino che lo colloca tra i peggiori attacchi esterni della zona playoff, alla pari del Catanzaro.

Il quotidiano chiude riportando la seduta svolta ieri al Barbera, con focus sulla costruzione dal basso, sugli sviluppi offensivi e sulle palle inattive, nella speranza che cura dei dettagli e continuità di rendimento possano aiutare i rosanero a ritrovare solidità e punti anche lontano da Palermo.