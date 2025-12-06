La Repubblica: “Inzaghi non cambia il Palermo a Empoli tocca ancora a Vasic”

Il tecnico rosanero è orientato a confermare la formazione che ha battuto nettamente la Carrarese

⚽️ 6 dicembre - 08:27

Nel pezzo de La Repubblica si sottolinea come Filippo Inzaghi stia pensando a un Palermo molto simile a quello che ha dominato la Carrarese con un netto 5-0. Il quotidiano spiega che il tecnico sembra orientato a riproporre il sistema con due trequartisti, cioè Aljosa Vasic e Antonio Palumbo, a supporto dell’unica punta Joel Pohjanpalo. Questa soluzione era nata quasi per necessità nell’ultima gara, dopo il colpo alla testa che aveva costretto Jérémy Le Douaron a lasciare il campo, spingendo Inzaghi a cambiare assetto in corsa.

Nonostante il francese sia nuovamente disponibile, la sensazione è che l’allenatore voglia ripartire da quel 3-4-2-1 che ha dato equilibrio e brillantezza offensiva. Il giornale ricorda anche il dato meno incoraggiante: la vittoria fuori casa manca dal successo del 4 ottobre contro lo Spezia, e da allora i rosanero hanno raccolto solo due sconfitte e un pareggio nelle trasferte successive. Un bottino deludente in un periodo in cui, osserva il quotidiano, il calendario sembrava favorevole.

La sfida contro l’Empoli dell’ex tecnico Alessio Dionisi viene descritta come una partita “dai mille significati”. I giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione vogliono dimostrare che non avevano tutte le responsabilità della passata annata negativa, mentre il tecnico dei toscani punta a far vedere ai tifosi del Palermo — che lo avevano contestato con forza — che non era lui l’unico motivo dei risultati deludenti.

Sul fronte formazione, La Repubblica riporta che Inzaghi può contare quasi sull’intera rosa: rientra sicuramente Claudio Gomes e quasi certamente Emanuel Gyasi, anche se per entrambi non si prevede un impiego dall’inizio. In mezzo al campo dovrebbero agire Jacopo Segre e Filippo Ranocchia, con Niccolò Pierozzi e Tommaso Augello sulle fasce. In difesa, davanti a Jesse Joronen, spazio a Bartosz Bereszynski, Mattia Bani e Pietro Ceccaroni.

Il quotidiano evidenzia anche la risposta dei tifosi rosanero: quasi 1.500 biglietti venduti per il settore ospiti nonostante le limitazioni legate alla SiAmoAquilacard, confermando che il supporto non mancherà neppure al Castellani. Come ripete spesso Inzaghi, ora toccherà al Palermo dimostrare in campo di essere all’altezza dell’amore dei suoi tifosi.