Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja carico L’Empoli per il tris”

L’attaccante non ha ancora segnato per tre gare di fila. I toscani li ha già bucati in A, manca il sigillo tra i cadettti

⚽️ 6 dicembre - 08:22

Il Giornale di Sicilia mette al centro Joel Pohjanpalo, evidenziando come il centravanti del Palermo arrivi alla sfida con l’Empoli in uno stato psicologico favorevole dopo la “brillante tripletta alla Carrarese” e il gol decisivo contro la Virtus Entella. Il quotidiano ricorda che il finlandese aveva già dimostrato di poter mantenere queste serie realizzative: nella scorsa stagione, appena arrivato in Sicilia, aprì il proprio percorso con “quattro gol in altrettante presenze”, un impatto immediato che ne definì da subito il profilo competitivo.

La partita contro l’Empoli viene descritta come un vero crocevia: per il Palermo significherebbe rilanciare le ambizioni, consolidare la classifica e ritrovare fiducia; per Pohjanpalo, invece, l’occasione di confermare la propria leadership tecnica e mentale, proseguendo una striscia che ne sta rafforzando il ruolo all’interno del gruppo. Il giornale ricorda anche che con otto reti guida la classifica marcatori, confermandosi il bomber più prolifico del torneo.

Un dato significativo messo in evidenza è il numero di squadre colpite dal finlandese negli ultimi anni: “ventisei avversarie diverse dal 2022/23”, nessun altro giocatore ne ha punite così tante nello stesso periodo. L’unica assente nella sua lista è proprio l’Empoli, sebbene Pohjanpalo l’abbia già trafitta in Serie A, dettaglio che aggiunge ulteriore sapore alla sfida.

Il quotidiano insiste anche sull’importanza del giocatore all’interno del sistema rosanero: i compagni lo considerano un “leader silenzioso”, capace non solo di finalizzare ma di legare i reparti e leggere i momenti della gara. Il Palermo, infatti, ha modellato una parte delle proprie soluzioni offensive – cross, seconde palle, inserimenti – proprio per valorizzare le sue caratteristiche fisiche e tecniche.

La partita in arrivo non è presentata come una semplice tappa: si parla di prova di maturità per la squadra e di verifica individuale per il centravanti. Un altro gol di Pohjanpalo, conclude il pezzo, sarebbe un messaggio chiaro al campionato: il Palermo è vivo e il suo attaccante è pronto a trascinarlo con continuità.