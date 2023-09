Di Francesco: “La mia sul City Group. Lasciare Lecce non era facile ma Palermo…”

Esordio con gol per Di Francesco con il Palermo. Arrivato dal Lecce a titolo definitivo, il numero 17 rosanero si è presentato in sala stampa.

Un acquisto stellare per la categoria. Federico Di Francesco ha già bagnato il proprio esordio con il Palermo mettendo a segno la sua prima rete in maglia rosanero fissando il punteggio sul 3-0 contro la Feralpisalò. L'attaccante ex Lecce ha tenuto la propria conferenza stampa di presentazione allo stadio "Renzo Barbera". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci tenevo a ringraziare la società per l’opportunità, per avermi voluto, i miei compagni che mi hanno accolto bene e anche i tifosi per il loro calore. L’ho percepito subito ed è importante. Gli stimoli, l’ambizione sono la cosa più importante. Ho percepito subito l’ambizione di una società che vuole crescere, che vuole essere competitiva per centrare la A, anche se sappiamo che è dura. Dobbiamo cercare di dare tutto, ci vuole equilibrio e poi ci vuole un gruppo. Ci sono i presupposti anche perché dietro c’è un gruppo come il City Group che ci guida, il gruppo più importante al mondo, e questo ci rende ambiziosi. Tutto ciò mi ha portato a scegliere Palermo. Non è stato facile lasciare Lecce, ma il richiamo di Palermo era forte".