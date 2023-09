LIVE Palermo, Federico Di Francesco si presenta: segui la conferenza stampa

“Ho sentito prima di arrivare Ceccaroni. Abbiamo giocato insieme e siamo stati in vacanza, ci sentivamo spesso e sperava che venissi a Palermo. Ha facilitato il mio arrivo perché mi ha sempre parlato bene di Palermo. Lecce? Mi sono trovato bene, abbiamo raggiunto una salvezza, all’inizio nessuno ci credeva. Ma per la mia carriera, per il mio futuro e ambizione questa è stata la scelta migliore per me. Vengo in un’altra piazza del sud, calorosa. Quando giochi al sud poi non ne puoi fare a meno. A me di Palermo mi hanno tutti parlato bene, non vedo l’ora di ambientarmi e viverla. Una città meravigliosa con gente di cuore. La pressione fa parte del calcio, posso solo confermare che darò sempre il 100%. Non sono un fenomeno, sono un giocatore normale. Non penso alle pressioni, mi interessa più il noi che l’io. Agli obiettivi di squadra. Ho sempre giocato sia a sinistra, sia a destra, anche da trequartista e mi è capitato anche di fare il quinto di centrocampo. Sono a disposizione del mister e sono pronto a tutto per il bene del Palermo”.