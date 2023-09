Di Francesco: “Gol all’esordio sotto la curva, non chiedevo di meglio. Mio padre…”

Federico Di Francesco ha già bagnato con una rete il proprio esordio con il Palermo. Questa la sua presentazione in conferenza stampa.

Federico Di Francesco ha completato il reparto più avanzato del Palermo. Pochi giorni dopo l'ufficialità del suo acquisto, l'attaccante ex Lecce è subentrato nella ripresa nel corso del match contro la Feralpisalò e, dopo soli cinque minuti dal suo ingresso, il dialogo con Edoardo Soleri si è chiuso con la prima firma in rosanero del figlio d'arte di Eusebio. Questa la sua presentazione in sala stampa: