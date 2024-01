Di Carlo-Mediagol: “Tutto su Ranocchia, ruolo e qualità. Colpo del City Group…”

L'intervista esclusiva rilasciata da Domenico Di Carlo a Mediagol.it sull'approdo di Filippo Ranocchia al Palermo, dalla Juventus.

Nel carnet di potenziali talenti lanciati lungo il corso della loro parabola calcistica da Domenico Di Carlo, ex allenatore di Spezia, Chievo Verona, Pordenone, Vicenza e SPAL, tra le altre, c'è anche il profilo di Filippo Ranocchia. Tra le stelline della Juventus Next Gen, giunta fino al secondo turno dei playoff nel 2021, il giocatore prossimo ad interrompere il prestito con l'Empoli e di proprietà della Vecchia Signora è ormai un nuovo calciatore del Palermo targato City Football Group. Il tecnico di Cassino traccia un minuzioso ritratto tecnico-tattico del giovane e duttile centrocampista nel corso di un'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

Intervista realizzata da Anthony Massaro

CHE GIOCATORE E' RANOCCHIA - "Ranocchia fa parte del progetto Palermo. Quello della qualità, della continuità, di cercare giocatori di spessore più alto. Filippo è un destro che calcia anche di sinistro. Quando eravamo a Vicenza calciava le punizioni con il destro, bene. Quando provò anche con il mancino non pensavo facesse ugualmente bene. E' un profilo qualitativo, vede gioco. E' bravo negli inserimenti, ha un ottimo tiro in porta. Lui ha bisogno di giocare in una squadra ben definita dal punto di vista del gioco. Come sappiamo, quando c'è una mentalità impiantata ed una proposta tangibile, giocatori come Ranocchia possono fare meglio. Le giocate diventano veloci e le sue qualità vanno in evidenza. E' uno che ha gamba e corsa. Non è rapidissimo nei primi passi, ma è resistente. Ha tanta voglia di essere protagonista. Se viene a Palermo è perché sa di poter aiutare la squadra a salire in Serie A. E' un giocatore che ci sta bene nel progetto Palermo. Ottimo acquisto".

CHE RUOLI PUO' FARE - "Con me giocava in un centrocampo a tre. Può lavorare bene anche in una mediana a due, essendo resistente. Ha bisogno di muoversi, di variare. Nel calcio moderno è difficile parlare di ruoli. Oggi il centrocampista deve saperti fare il basso davanti alla difesa, cosa che Ranocchia sa fare. Può fare anche il trequartista. Ranocchia è letteralmente un giocatore moderno. A seconda dalla fase di gioco, puoi ritrovarti a fare il trequarti, l'esterno o il regista. A seconda di costruzioni e altre situazioni. Filippo è completo, fidatevi".

FILIPPO E LE PROSPETTIVE A PALERMO - "Un bravissimo ragazzo, eccezionale. Professionale al massimo. Un professionista esemplare. Quello che mi è piaciuto di lui, quando l'abbiamo visionato alla Juventus Next Gen, la voglia di essere un giocatore a tuttocampo. Di esserci sempre. Mi piaceva per il sacrificio. Quando vuoi avere una mentalità vincente, devi avere giocatori che sappiano fare tutto. Dal tenere la palla al ripiegare, si tratta di personalità. Lui ha tutte queste caratteristiche. Chiaro, in A è una cosa, in B per un giocatore come lui, è un altra. E' motivo di diventare trascinatore il campionato cadetto. Palermo trampolino di lancio? Io credo che se il City Football Group si è mosso per lui, l'ha fatto in prospettiva. Quindi può diventare uno di quelli che faranno parte dello zoccolo duro del Palermo del futuro. Può esserci anche adesso, come nel futuro."

