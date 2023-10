Cremonese-Sudtirol, Bisoli: “Avversari di spessore. Cercheremo di fare risultato”

Cremonese e Sudtirol si sfideranno nella decima giornata del campionato di Serie B . I grigiorossi vengono da un periodo favorevole che li ha visti risalire la classifica fino a raggiungere il settimo posto a quota tredici punti. Ospiti che invece si trovano a meno tre punti dalla zona playoff ma con una gara in meno. Oggi, venerdì 20 ottobre, alla vigilia di Cremonese-Sudtirol , ha parlato ai microfoni della stampa Pierpaolo Bisoli , il tecnico degli altoatesini: «La squadra si è allenata molto bene. Negli ultimi due giorni ha ritrovato la concentrazione che solitamente si perde nel corso delle soste. Degli infortunati abbiano recuperato Rauti e parzialmente Casiraghi; non saranno a disposizione Lunetta e Merkaj» ha cominciato il mister dei biancorossi.

STIMA – «La Cremonese è una squadra di spessore, che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione in serie A e questo ne testimonia il valore. Ha inserito giocatori funzionali alla serie B, è un’autorevole candidata a vincere il campionato. Con l’arrivo di Stroppa sta viaggiando e recuperando terreno. Troveremo una squadra fortissima».

MOMENTO NO – «Noi andiamo a Cremona consapevoli che anche nelle due sconfitte precedenti abbiamo fatto delle buone prestazioni, soprattutto contro il Palermo. Siamo in un momento particolare a livello di risultati, ma lo stiamo affrontando con responsabilità e sicurezza. Cercheremo di fare risultato. Sta a noi con il nostro entusiasmo, con il lavoro, con il sostegno di tutti cercare di superare questo momento. Sono cose che capitano in B».