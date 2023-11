Cremonese-Spezia, Alvini: “Partita sbagliata da noi. Loro hanno vinto meritatamente”

La Cremonese ha schiantato lo Spezia per 3-0 nell'ultimo turno di Serie B . Il ritorno di Alvini nel suo vecchio stadio non ha portato fortuna ai liguri che hanno perso. Al termine del match lo stesso tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

PARTITA -"Dobbiamo fare autocritica, è stata una partita sbagliata da noi e non c'è molto altro da aggiungere. Abbiamo preso il primo gol su una giocata individuale di Sernicola, il secondo gol su fallo laterale in area di rigore e il terzo su calcio d'angolo: il problema è la cattiveria, che la Cremonese ha messo nelle occasioni che ha avuto, dimostrando di aver più voglia di vincere. A noi è mancato quello, c'è stata una differenza di atteggiamento, come cattiveria e voglia di incidere. C'è da prendersi le nostre responsabilità per quanto visto, riguardo le scelte tecniche posso dire di aver fatto le scelte migliori che potevo fare, possono essersi rivelate sbagliate, lo accetto, ma non credo che ci sia stata tutta questa differenza di gioco: come ho detto la differenza è stata sotto il profilo della cattiveria, della voglia, della predisposizione a vincere la partita, questo sì".