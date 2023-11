Cremonese-Spezia 3-0, Zanimacchia: “Stiamo crescendo, possiamo fare grandi cose”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della Cremonese dopo la vittoria conquistata contro gli uomini di Alvini.

"Quando si fa gol prevale sempre l’emozione e non si fa caso a ciò che accade dopo. Sono molto contento per il gol e per la vittoria". Così Luca Zanimacchia, intervenuto in conferenza stampa come riportato da "CuoreGrigiorosso.com". Fra i temi trattati dall'attaccante della Cremonese, autore della rete del momentaneo 2-0 contro lo Spezia, anche la prova offerta dalla squadra di Giovanni Stroppa in occasione della sfida andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Zini".

"A Cittadella abbiamo avuto un confronto nello spogliatoio, ci siamo detti che la classifica non era giusta per quello che siamo. Siamo stati sporchi e non troppo belli da vedere in certe occasioni, ma ne siamo venuti fuori anche grazie alla nostra qualità. Lo Spezia? Solitamente le altre squadre vengono qui a Cremona per difendersi, cercando poi di sfruttare le ripartenze. Noi abbiamo una squadra di grande qualità e abbiamo avuto più occasioni rispetto al solito di giocare in campo aperto. Abbiamo tanti velocisti in squadra e siamo stati bravi a sfruttarli. Mi trovo bene a sinistra e sono contento perché la squadra sta crescendo e si sta amalgamando sempre di più. In questo modo possiamo fare grandi cose", le sue parole.

"All’inizio mi rendevo conto di faticare da quella parte, ma il mister mi ha sempre dato fiducia e lo ringrazio per questo. Ora mi sento meglio, sto bene anche dal punto di vista fisico. Speriamo di continuare così tutti quanti e di poter ripetere la solida prestazione di oggi (ieri, ndr) anche nelle prossime partite. Sernicola? Il mister ci ha dato la giusta carica e in queste settimane ci ha aiutato molto sul piano fisico. Con Leo siamo molto amici, sono molto contento per lui e per la partita che ha fatto e lo ringrazio per avermi fornito l’assist del gol. Ci siamo sbloccati dopo la prima vittoria in casa? Speriamo che sia davvero così, le qualità ci sono tutte come ho detto prima", ha concluso Zanimacchia.

