La Cremonese si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie B con l'obiettivo dichiarato di tornare immediatamente nella massima serie. Prima di programmare la nuova stagione, però, il club grigiorosso dovrà sciogliere alcuni nodi fondamentali, a partire dalla scelta del direttore sportivo e dell'allenatore.

Dopo la decisione di non confermare Simone Giacchetta nel ruolo di direttore sportivo, la società ha avviato la ricerca del suo successore. Secondo quanto riportato da TMW, tra i principali candidati figurano Guido Angelozzi, reduce da esperienze positive negli ultimi anni, oltre ai profili di Bravo e Tramontano. La dirigenza sarebbe al lavoro per individuare la figura più adatta a guidare la costruzione della rosa in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Per quanto riguarda la panchina, Marco Giampaolo potrebbe essere confermato alla guida della squadra. Lo stesso tecnico avrebbe manifestato la propria disponibilità a proseguire l'avventura in grigiorosso anche in Serie B. Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe emerso anche il nome di Andrea Sottil, allenatore che si è messo in evidenza alla guida del Modena nel corso dell'ultima stagione.

Per la Cremonese, Sottil rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza per la categoria. Sotto la sua guida, il Modena è riuscito a conquistare una qualificazione ai playoff che mancava da diversi anni alla formazione emiliana. Nonostante il buon lavoro svolto, il tecnico non è stato confermato per la prossima stagione. Nel complesso, il suo percorso può essere considerato decisamente positivo, sia per i risultati ottenuti sia per la crescita mostrata dalla squadra nel corso dell'annata.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della Cremonese. La società è chiamata ad accelerare i tempi per definire l'assetto tecnico e dirigenziale, così da programmare al meglio il mercato estivo e la preparazione precampionato. L'obiettivo resta quello di allestire una squadra competitiva e in grado di lottare fin dalle prime giornate per le posizioni di vertice. Le scelte relative al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore avranno quindi un peso determinante nelle ambizioni di immediato ritorno in Serie A.