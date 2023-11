Cremonese-Lecco, Stroppa: “Non esiste difesa a 3 o 4. Vedremo la squadra al 100%”

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Lecco

⚽️

Torna la Serie B dopo la pausa per le nazionali. Subito match importante per la Cremonese di Giovanni Stroppa che sfiderà il Lecco di Bonazzoli. Alla vigilia della sfida il tecnico ex Monza ha rilasciato dichiarazioni:

UMORE GRUPPO - "Lo vedremo domani. Al momento posso solo dire che stiamo bene dal punto di vista fisico e abbiamo lavorato benissimo in queste due settimane preparandoci al meglio per affrontare un avversario che, come noi, sta affrontando un buon periodo. Domani sarà l’ennesima partita difficile".

CONDIZIONI - "I nazionali sono rientrati tutti in buone condizioni e hanno lavorato negli ultimi giorni a pieno carico anche con noi. Ciofani, che ha svolto attività differenziata, rientra mentre non ci saranno Tsadjout, Bertolacci e Tuia tutti per piccoli problemi fisici assolutamente risolvibili".

PANCHINA - "Già da qualche partita chi subentra sta facendo bene diventando determinante. E anche a livello di scelte questo è un fattore. Ad esempio, quando arrivo negli ultimi giorni di allenamento quasi sempre mantengo un’idea su come si deve preparare la partita, ultimamente cambio quasi sempre e questo mi permette di volta in volta di fare valutazioni più dettagliate sulla scelta della formazione migliore".

DIFESA A 3 - "Decido sempre sulla base di quello che ritengo il vestito ideale: secondo me quello della Cremo è questo. Non esiste più il concetto di difesa a 3 o a 4: c’è il lavoro e il sacrificio di tutti gli 11, nel momento in cui si decide di andare forte in avanti il concetto diventa 1 contro 1 a tutto campo, in base a come gli avversari pressano devi avere le soluzioni per tagliarli fuori".

PARTITA - "Non so cosa aspettarmi domani, il Lecco mi sembra che abbia la capacità di chiudere le traiettorie di passaggio e ripartire forte, nelle transizioni offensive ha fatto gol a diverse squadre, sa fare sia pressione alta che attendere e ripartire. Vedremo se saremo bravi come le altre volte, sicuramente dovremo portare gli episodi dalla nostra parte. Sono curioso di vederci all’opera perché affrontiamo una squadra in salute".

RISCHI - "Non mi interessano le pressioni: noi dobbiamo pensare a migliorare il più possibile. Cercheremo sempre di migliorare le prestazioni, di essere determinati, di giocare partite caratteriali sporcandoci mani e maglietta. Questa Cremonese, a seconda delle situazioni, deve saper essere sia bella sia brutta. Lo richiede il campionato".

MIGLIORAMENTO - "Credo che si possano migliorare ancora tutti gli aspetti. Ho rivisto la sfida di Brescia piu volte, e ogni volta noto sempre piu aspetti da migliorare. Non è un modo di dire: è realmente così. Non nascondo il valore della prestazione, da squadra matura, ma in certi frangenti abbiamo commesso errori che avrebbero potuto indirizzare la partita in un altro modo. C’è da migliorare ma ciònon toglie la mia soddisfazione per la crescita della squadra".

VESTITO - "Domani vedremo la stessa squadra al 100%: mi piace come si esprime, come i ragazzi esaltano le idee. Sono assolutamente convinto che la strada sia questa, bisogna migliorare tanto dal punto di vista mentale e tecnico, la concretezza. Tornando a Brescia, nei primi 10 minuti del secondo tempo potevamo subire due gol compromettendo una prestazione fin lì ai limiti della prestazione. E lo dico senza voler disconoscere quello che la squadra sta facendo. I ragazzi, per l’impegno che mettono in settimana, mi rendono orgoglioso di allenarli".

PROSSIME GARE - "Ritengo che la sfida più importante sia quella di domani. Pensiamo solo a quella".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.