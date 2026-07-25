La Cremonese continua a lavorare sul calciomercato con l'obiettivo di tornare nell'immediato in massima serie. La formazione di Giampaolo dispone già di elementi di assoluta qualità ed il focus del direttore sportivo Giacchetta è quello di cedere gli esuberi e di rinforzare i reparti meno attrezzati. In tal senso, la società lombarda ha comunicato l'arrivo di un elemento importante per il centrocampo: Simone Pontisso. Il centrocampista, reduce da stagioni positive con la maglia del Catanzaro, è stato ufficializzato tramite una nota pubblicata nel sito della Cremonese.

IL COMUNICATO

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Catanzaro 1929 i diritti alle prestazioni sportive di Simone Pontisso. "Centrocampista capace di abbinare qualità e quantità, è nato a San Daniele del Friuli il 20 marzo 1997 e si è formato nel settore giovanile dell’Udinese, facendo l’esordio in Serie A all’età di vent’anni. Con 141 partite giocate, 12 gol e 19 assist complessivi, nelle ultime quattro stagioni è stato tra i protagonisti del Catanzaro che ha conquistato prima la promozione in Serie B del 2023 e poi tre qualificazioni consecutive ai playoff, culminate con il raggiungimento della finale nella scorsa stagione. In carriera ha anche vestito le maglie di Spal (2016-17), Vicenza (2019-21) e Pescara (2022), contribuendo ad una promozione in Serie A e una in Serie B. In totale ha giocato 145 partite in cadetteria e 84 in terza serie. Benvenuto in grigiorosso, Simone!"