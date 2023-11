Cremonese, Coda: “Soprannome pesava, ora mi piace. Mi sentivo pronto per la Serie A”

"Un giorno Inzaghi mi ha detto: 'Ti hanno fatto credere che tu non potessi giocare in Serie A, ma avresti potuto fare come Caputo. Avresti dovuto farla per 10 anni'. All'inizio quando mi chiamavano 'bomber di categoria' mi pesava. Ora il soprannome mi piace. Mi dava fastidio perché pensavo: 'Eh, se non mi danno un'opportunità in Serie A....' Come calciatore mi sono sempre sentito all'altezza di giocare in Serie A. Con il tempo, è maturata più la possibilità di fare la B da protagonista invece che la A da comparsa".