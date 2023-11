Vazquez: “Cremonese società che fa per me, ho trovato giusto progetto per far bene”

"Ovviamente segnare è importante e mi mancava - dice Vazquez -. In precedenza ci sono andato vicino parecchie volte e non ho avuto fortuna; resto però convinto che l’importante sia creare le occasioni. A distanza di qualche giorno posso dire di essere contento per il gol e per i tre punti conquistati. In realtà so di non essere uno che segna molto. Certo, a Parma è accaduto ma non è una cosa abituale. Resta il fatto che il finale di Cittadella mi dà fiducia e spero di segnare qualche gol in più. Inoltre quella vittoria l’abbiamo meritata: il gruppo è fantastico e speriamo di raggiugere sempre più vittorie”.