Corriere dello Sport: “Tanto Palermo e il Bari cade”

Tris dei rosanero: Pippo al terzo posto, Longo torna giù

⚽️ 31 gennaio - 06:47

Il Palermo passa con autorità al San Nicola e manda un segnale forte al campionato, consapevole che rallentare ancora significherebbe rischiare seriamente di dover passare dai playoff. La vittoria contro il Bari arriva in un contesto particolare, con i pugliesi schiacciati anche dalla contestazione dei propri tifosi, fattore che finisce per accentuare le difficoltà di una squadra già fragile.

La gara si apre con l’aggressività della formazione di Longo, che prova a sorprendere i rosanero fin dai primissimi secondi. Il Bari spinge, conquista subito un calcio d’angolo e costruisce una buona occasione con De Pieri, ma la conclusione è imprecisa. Col passare dei minuti, però, emerge la qualità del Palermo, che inizia a prendere campo e a creare occasioni importanti.

La prima grande chance capita a Le Douaron, servito con eleganza da Segre dopo una bella iniziativa di Augello, ma il francese manca l’appuntamento con il gol. Poco dopo è clamorosa l’occasione costruita su corner: Bani, nel tentativo di anticipare Pohjanpalo, spedisce incredibilmente fuori a porta spalancata, lasciando Inzaghi incredulo in panchina. Il Bari arretra, soffre la pressione rosanero, mentre il Palermo continua a manovrare senza però trovare la precisione decisiva.

Nella ripresa il copione non cambia. I padroni di casa cercano di proteggere il pareggio affidandosi a sporadiche ripartenze, ma il Palermo alza ulteriormente il ritmo. Pohjanpalo prova anche dalla distanza, poi arriva l’episodio che sblocca definitivamente il match: la combinazione sulla sinistra tra Augello e Ceccaroni porta al cross perfetto per Le Douaron, che di testa batte Cerofolini.

Il gol spezza l’equilibrio e manda in confusione il Bari. La reazione è generosa ma inefficace, mentre il Palermo colpisce ancora: Palumbo pesca Pohjanpalo al centro dell’area e l’attaccante è implacabile nel firmare il raddoppio. Nel finale c’è spazio anche per il rigore conquistato da Gyasi dopo il fallo di Cistana, trasformato con freddezza da Ranocchia.

Il 3-0 certifica una superiorità netta e consente al Palermo di agganciare il Monza, rilanciando con forza le ambizioni di alta classifica. Una vittoria che pesa, per il risultato e per il modo in cui è maturata, e che conferma come i rosanero abbiano ancora molto da dire nella corsa al vertice.9