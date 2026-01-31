Il Palermo passa con autorità al San Nicola e manda un segnale forte al campionato, consapevole che rallentare ancora significherebbe rischiare seriamente di dover passare dai playoff. La vittoria contro il Bari arriva in un contesto particolare, con i pugliesi schiacciati anche dalla contestazione dei propri tifosi, fattore che finisce per accentuare le difficoltà di una squadra già fragile.
Rassegna Stampa
Corriere dello Sport: “Tanto Palermo e il Bari cade”
La gara si apre con l’aggressività della formazione di Longo, che prova a sorprendere i rosanero fin dai primissimi secondi. Il Bari spinge, conquista subito un calcio d’angolo e costruisce una buona occasione con De Pieri, ma la conclusione è imprecisa. Col passare dei minuti, però, emerge la qualità del Palermo, che inizia a prendere campo e a creare occasioni importanti.
La prima grande chance capita a Le Douaron, servito con eleganza da Segre dopo una bella iniziativa di Augello, ma il francese manca l’appuntamento con il gol. Poco dopo è clamorosa l’occasione costruita su corner: Bani, nel tentativo di anticipare Pohjanpalo, spedisce incredibilmente fuori a porta spalancata, lasciando Inzaghi incredulo in panchina. Il Bari arretra, soffre la pressione rosanero, mentre il Palermo continua a manovrare senza però trovare la precisione decisiva.
Nella ripresa il copione non cambia. I padroni di casa cercano di proteggere il pareggio affidandosi a sporadiche ripartenze, ma il Palermo alza ulteriormente il ritmo. Pohjanpalo prova anche dalla distanza, poi arriva l’episodio che sblocca definitivamente il match: la combinazione sulla sinistra tra Augello e Ceccaroni porta al cross perfetto per Le Douaron, che di testa batte Cerofolini.
Il gol spezza l’equilibrio e manda in confusione il Bari. La reazione è generosa ma inefficace, mentre il Palermo colpisce ancora: Palumbo pesca Pohjanpalo al centro dell’area e l’attaccante è implacabile nel firmare il raddoppio. Nel finale c’è spazio anche per il rigore conquistato da Gyasi dopo il fallo di Cistana, trasformato con freddezza da Ranocchia.
Il 3-0 certifica una superiorità netta e consente al Palermo di agganciare il Monza, rilanciando con forza le ambizioni di alta classifica. Una vittoria che pesa, per il risultato e per il modo in cui è maturata, e che conferma come i rosanero abbiano ancora molto da dire nella corsa al vertice.9
