Palermo, GDS: “Johnsen scatta in pole, Rui Modesto torna di moda”

Palermo accelera sul mercato: Johnsen a un passo, Rui Modesto resta un’opzione

⚽️ 31 gennaio - 06:44

Il Palermo accelera sul mercato e mette Johnsen in cima alla lista dei rinforzi. L’attaccante norvegese della Cremonese è ormai in pole per vestire il rosanero: l’accordo tra i club è vicino alla definizione e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare a stretto giro. La dirigenza di viale del Fante è pronta a investire con decisione su un profilo ritenuto funzionale al progetto di Inzaghi, tanto da avergli proposto un contratto economicamente importante per la categoria.

La trattativa con la Cremonese va avanti da settimane ed è sempre stata considerata prioritaria, anche mentre restava aperta la pista che portava a Tramoni, poi abbandonata. L’operazione dovrebbe superare i tre milioni di euro e i segnali fanno pensare che il club grigiorosso difficilmente convocherà il giocatore per il prossimo impegno ufficiale. Anche perché, nel frattempo, la Cremonese si sarebbe già mossa individuando in Maleh del Lecce il possibile sostituto. Se non ci saranno intoppi, il prossimo passo sarà quello delle visite mediche e della firma.

Parallelamente, il Palermo continua a monitorare le alternative: sul taccuino erano finiti anche Pierini del Sassuolo e Mota del Monza, ma al momento la corsia preferenziale resta quella che porta al norvegese.

Il mercato rosanero, però, non riguarda solo gli ingressi. Tiene banco anche la situazione di Diakité, che potrebbe lasciare Palermo nelle prossime settimane. Su di lui ci sono Modena, Avellino e alcune società estere. Un’eventuale cessione aprirebbe lo spazio per un nuovo esterno, e in questo scenario torna d’attualità il nome di Rui Modesto, di proprietà dell’Udinese. Il portoghese naturalizzato angolano era stato seguito con attenzione, prima che la concorrenza del Copenaghen raffreddasse la pista. Ora, con il giocatore rimasto in bianconero, la possibilità di riaprire il discorso non è esclusa.

A fare il punto è stato anche Osti, che ha ricordato come il mercato invernale sia fatto di occasioni improvvise e trattative complesse, ribadendo però la volontà del club di cogliere l’opportunità giusta per rinforzare una squadra già competitiva.

Sullo sfondo resta infine il nome di Thorsby del Genoa, in scadenza a giugno: una suggestione che, più che per l’immediato, sembra destinata a tornare d’attualità nella prossima sessione estiva.