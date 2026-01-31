Giornale di Sicilia: “Inzaghi se la gode «Temevo questa gara»”

«Sono molto contento, dovevamo dare continuità ai risultati. Avevamo bisogno di una bella prestazione in trasferta»

⚽️ 31 gennaio - 06:42

Nel dopo gara del San Nicola il volto soddisfatto è quello di Pippo Inzaghi, che si gode una vittoria pesante del Palermo su un campo storicamente complicato come quello del Bari. Il tecnico non nasconde che la partita lo preoccupava: ammette di averla temuta, ma sottolinea come la squadra avesse un’esigenza chiara, quella di dare continuità ai risultati e di offrire finalmente una prova convincente anche lontano da casa.

Inzaghi lega il successo non solo ai tre punti, ma al percorso di crescita intrapreso dal gruppo nelle ultime settimane. Secondo l’allenatore, un momento chiave della stagione è stato il pareggio di Chiavari, da cui il Palermo ha iniziato a lavorare con maggiore convinzione e secondo principi a lui più congeniali. Da lì, spiega, sono aumentate le occasioni create e la capacità di restare dentro le partite anche quando il gol tarda ad arrivare.

Un aspetto che Inzaghi rimarca con forza è quello mentale. La squadra, a suo giudizio, è stata brava a rimanere concentrata, a non perdere equilibrio dopo il vantaggio e a gestire i momenti della gara con maturità. È proprio questa solidità, più ancora del risultato finale, a renderlo particolarmente soddisfatto della serata pugliese.

Tra i protagonisti del match c’è anche Ranocchia, che dal dischetto ha firmato il definitivo 3-0 e ha ribadito l’importanza del successo esterno. Il centrocampista parla di una vittoria cercata e voluta, necessaria dopo alcuni pareggi per restare agganciati alle posizioni alte della classifica e dare continuità al buon periodo attraversato dalla squadra.

Ranocchia racconta anche il lavoro fatto in settimana, sottolineando come Inzaghi abbia trasmesso al gruppo una forte determinazione: l’obiettivo era uno solo e il Palermo è sceso in campo con lo spirito giusto per raggiungerlo. Il successo di Bari, secondo il giocatore, rappresenta anche una sorta di risarcimento per quei punti lasciati per strada in trasferta nonostante prestazioni positive.

In chiusura, una nota rassicurante sulle condizioni di Pohjanpalo, uscito acciaccato: Inzaghi si mostra fiducioso e, con un sorriso, lascia intendere che non dovrebbero esserci particolari problemi. Una serata piena, insomma, che rafforza le ambizioni del Palermo e certifica i progressi di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.