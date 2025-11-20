Alla ripresa del campionato, in occasione della trasferta di Chiavari contro l'Entella, l'allenatore Pippo Inzaghi potrà contare nuovamente su Bani. La conferma è arrivata dalla seduta di ieri a Torretta, dove il difensore si è allenato in gruppo a pieno regime. Il Corriere Dello Sport sottolinea l'importanza della sua presenza non solo come giocatore esperto, ma anche per la sua abilità nell'impostare l'azione dalle retrovie.
Rassegna Stampa
Corriere Dello Sport: “Il Palermo ha una certezza, dietro con Bani non si balla”
Tuttavia, nonostante il recupero dell'ex capitano del Genoa (sostituito al "Menti" dopo l'intervallo per un acciacco), l'articolo solleva un campanello d'allarme che la squadra non può ignorare: la difesa del Palermo non è invulnerabile.
Il problema non riguarda la quantità dei gol subiti – il Palermo, con nove reti al passivo, vanta la terza miglior difesa del torneo – ma la "facilità" con cui gli uomini di Inzaghi si sono ultimamente fatti trovare impreparati. Un solo "clean sheet" nelle ultime sei partite impone una riflessione immediata. Il 5-0 ottenuto al Barbera contro il Pescara, che aveva fatto sorridere anche per il fatto di non aver subito reti, si è rivelato un "fuoco di paglia". Nelle ultime quattro gare esterne, il Palermo ha sempre subito gol, con l'ultimo zero difensivo in trasferta risalente al 14 settembre contro il Südtirol.
La conclusione è perentoria: Il rilancio della squadra e l'inversione del trend negativo passano inevitabilmente dal consolidamento della fase difensiva. Questa necessità richiede di ritrovare l'equilibrio perduto, coinvolgendo attivamente tutti i reparti, non solo la retroguardia.
Parallelamente alle difficoltà in campo, il Palermo continua a consolidare il proprio prestigio e la propria immagine a livello istituzionale e territoriale. La società ha lasciato il segno all'Allianz Stadium di Torino, durante il Social Football Summit 2025, distinguendosi per la sua "performance digital", risultando tra le prime squadre italiane per qualità e diffusione dei contenuti.
Inoltre, il club conferma il forte legame con il tessuto cittadino, spicca la partnership con il 45º Paladino d’Oro Sport Film Festival, la storica rassegna cinematografica sportiva che si terrà a Palermo dall'1 al 7 dicembre.
