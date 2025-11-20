Corriere Dello Sport: “Il Palermo ha una certezza, dietro con Bani non si balla”

Alla ripresa del campionato, in occasione della trasferta di Chiavari contro l' Entella , l'allenatore Pippo Inzaghi potrà contare nuovamente su Bani . La conferma è arrivata dalla seduta di ieri a Torretta, dove il difensore si è allenato in gruppo a pieno regime. Il Corriere Dello Sport sottolinea l'importanza della sua presenza non solo come giocatore esperto, ma anche per la sua abilità nell'impostare l'azione dalle retrovie.

Il problema non riguarda la quantità dei gol subiti – il Palermo, con nove reti al passivo, vanta la terza miglior difesa del torneo – ma la "facilità" con cui gli uomini di Inzaghi si sono ultimamente fatti trovare impreparati. Un solo "clean sheet" nelle ultime sei partite impone una riflessione immediata. Il 5-0 ottenuto al Barbera contro il Pescara, che aveva fatto sorridere anche per il fatto di non aver subito reti, si è rivelato un "fuoco di paglia". Nelle ultime quattro gare esterne, il Palermo ha sempre subito gol, con l'ultimo zero difensivo in trasferta risalente al 14 settembre contro il Südtirol.