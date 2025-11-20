Giornale Di Sicilia: “Palermo, occasione Blin. In gioco c’è anche il futuro”

Si va avanti con il 3-5-2, il francese prenderà il posto dello squalificato Ranocchia. Bani torna in gruppo e sarà al centro della difesa, Gomes e Gyasi ancora out

Mediagol ⚽️ 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 07:20)

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo del Palermo è agli sgoccioli. La trasferta di sabato contro la Virtus Entella non è una semplice partita, ma un cruciale "test di maturità" per la squadra di Inzaghi, chiamato a verificare la tenuta mentale e la capacità di rialzarsi dopo un periodo difficile. Il Giornale di Sicilia inquadra l'appuntamento di Chiavari come una "linea di confine" tra il potenziale mostrato e la continuità che la squadra deve urgentemente costruire.

Il Palermo arriva alla sfida con l'obbligo non scritto di recuperare identità e fiducia, elementi che sono mancati, lasciando fermento nella piazza. Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze di giocatori chiave. Gomes e Gyasi continuano a lavorare con programmi personalizzati, frenati rispettivamente da problemi alla spalla e al polpaccio. A questi forfait si aggiunge la squalifica di Ranocchia, espulso a Castellammare.

Nonostante le criticità, la retroguardia offre buone notizie: Bani è rientrato pienamente in gruppo, sciogliendo i dubbi seguiti al cambio precauzionale contro i campani. Sarà al centro della difesa a tre, con Ceccaroni inamovibile. Il ruolo di terzo difensore è in bilico, con Bereszynski da valutare dopo gli impegni in Nazionale; se non dovesse farcela, Pierozzi arretrerà in difesa, lasciando la fascia destra a Diakité, mentre a sinistra agirà Augello.

A centrocampo, l'assenza di Ranocchia apre una grande chance per Blin. Il francese, che in questa stagione ha trovato meno spazio del previsto, è destinato a guidare la mediana al fianco di Segre. Il quotidiano definisce questa occasione un test in "ottica futuro" per dimostrare il suo valore. In attacco, l'impianto di gioco dovrebbe rimanere il 3-5-2 (trasformabile in 3-4-2-1), con la possibilità di Palumbo sulla trequarti, confermando il tandem Brunori-Pohjanpalo, oppure puntare su due fantasisti dietro il finlandese, dove Le Douaron sembra leggermente in vantaggio su Vasic.