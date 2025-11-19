Ex Palermo, Floriano: “Piccola crisi, ma si può risalire. Brunori e Pohjanpalo? Attacco incredibile per la B”

Le parole dell'ex calciatore dei rosanero

L’ex attaccante rosanero Roberto Floriano, uno dei protagonisti della cavalcata del Palermo nei play-off di Serie C con quattro gol decisivi, è intervenuto al Giornale di Sicilia per analizzare il momento della squadra in vista della sfida con l’Entella. Un avversario che riporta alla mente proprio quei quarti di finale, oggi però all’interno di un contesto diverso e in un campionato che vede i rosanero alla ricerca di riscatto.

Che idea si è fatto dell’avvio di campionato del Palermo?

«La squadra era partita con grande entusiasmo e ottimi risultati. È normale, però, che in ogni stagione ci siano momenti di difficoltà. Questo è uno di quei periodi in cui bisogna stringere i denti per superarlo il prima possibile. Manca ancora tanto: affrontare ora una piccola crisi potrebbe persino essere utile, sperando che non si ripresenti più».

La prossima sfida è contro l’Entella. Che tipo di partita si aspetta?

«Sulla carta l’Entella ha valori inferiori al Palermo. Considerando il lavoro svolto durante la sosta, immagino che la squadra abbia ricaricato le energie e abbia grande voglia di invertire la rotta. Mi aspetto un Palermo motivato, feroce, deciso ad andare a prendersi il risultato».

Brunori ha segnato solo un gol: che coppia può formare con Pohjanpalo?

«Sono due grandi bomber. Se riescono a lavorare uno per l’altro, formano un attacco incredibile per la Serie B. Conoscendo Matteo Brunori, so che è pronto a mettersi a disposizione di Pohjanpalo, e credo lo stesso del finlandese: entrambi ne trarranno beneficio. Due attaccanti così, vicini all’area avversaria, creano grande imprevedibilità».

L’imprevedibilità dovrebbe portarla Palumbo, ma finora non è riuscito a incidere…

«È un giocatore importante, dotato dell’ultimo passaggio e della giocata decisiva. Anche Ranocchia, secondo me, può illuminare il gioco».

Che ricordo ha di Palermo e dei tifosi rosanero?

«Ho un rapporto bellissimo con Palermo: la città e la squadra mi sono rimaste nel cuore. La gente mi ha sempre apprezzato per quello che ho dato, e il sentimento è assolutamente ricambiato. C’è grande stima, rispetto e amore».