Corriere dello Sport: “Corini lancia Ranocchia e Soleri, Bevilacqua dall’Atalanta…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle considerazioni del tecnico rosanero Corini in vista della sfida di venerdì sera contro il Catanzaro. Conferenza stampa pre-gara ricca di spunti interessanti, in cui il tecnico ha esaltato doti e duttilità del nuovo acquisto Filippo Ranocchia, in grado di ricoprire tutti i ruoli in seno al roster di centrocampo. Parole al miele di Corini anche per Soleri, rimasto in maglia rosanero nonostante varie pretendenti sul mercato, definito un titolare con davanti Brunori, in un sistema di gioco che prevede un'unica punta centrale, ma un giocatore che in futuro potrà costruirsi una dimensione da novanta e passa minuti se proseguirà nel suo percorso di crescita. Corini non ha escluso di poter varare in talune circostanza il modulo a due punte, ma la sensazione che non sarà la gara del Ceravoio quella in cui opterà per questa divagazione rispetto al suo 4-3-3. Lo slot over lasciato libero dalla partenza di Mateju apre le porte ad un'ulteriore operazione in entrata. Dopo lo stop di Lucioni il club valuta se puntare su un altro difensore o concentrarsi sul reparto offensivo. Il noto quotidiano sportivo nazionale preannuncia il possibile impiego di Ranocchia e Soleri dal primo minuto nella sfida playoff contro i giallorossi, con Diakité che verrà ufficializzato in giornata e partira con la squadra per la Calabria, ma non verrà schierato dal primo minuto al Ceravolo. Probabile arrivo dall'Atalanta del giovane attaccante classe 2004, Marco Bevilacqua, rinforzo per il settore giovanile che potrebbe allenarsi con la prima squadra. prestito con diritto di riscatto per l'interessante prospetto che ha militato nell'Atalanta Under 23 in Lega Pro.