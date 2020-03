Coronavirus, Orlando negativo al tampone: “Proseguiamo con il massimo isolamento”

Notizia positiva per il sindaco di Palermo.

Dopo il nuovo decreto emanato dal Governo italiano, tutti i cittadini hanno iniziato un periodo di auto isolamento con l’obiettivo comune di limitare la diffusione del Coronavirus e ridurre il più possibile il contagio, per cercare di risolvere il prima possibile la grave crisi sanitaria in cui è piombato improvvisamente il paese.

CORONAVIRUS A PALERMO, AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Anche il sindaco Leoluca Orlando si è sottoposto nella giornata odierna al tampone per il COVID-19, dal momento che era presente alla riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza. Il primo cittadino di Palermo, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato in serata che il primo tampone eseguito ha avuto esito negativo: “Non viene meno ovviamente la necessità di proseguire per tutti, a tutela di tutti, il massimo di isolamento a casa propria, lavorando da casa, continuando a gestire l’amministrazione in collaborazione e sinergia con tutte le istituzioni e gli enti che sono impegnati in queste ore in uno sforzo straordinario“.