Corini: “Soleri e Mancuso? C’è idea chiara. In B succedono cose strane, Cosenza…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, in vista del match tra Palermo e Cosenza, in programma venerdì ventidue settembre alle 20.30 al "Renzo Barbera". Sfida che sarà valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, edizione 2023/2024

⚽️

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Brunori e compagni affronteranno il Cosenza di Fabio Caserta al "Renzo Barbera" con l'obiettivo di dare continuità al successo interno contro l'Ascoli, nel quale i rosanero hanno vinto zero a uno. Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella: