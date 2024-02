Corini: “Palermo c’è, andiamo via con consapevolezza. Ranocchia? Buona gara la sua”

"Siamo stati bravi, abbiamo lavorato su certi concetti a fine primo tempo e prendere due gol nel giro di pochi minuti ha cambiato l’inerzia della partita, ha dato coraggio ad una squadra organizzata con qualità importanti. Abbiamo subito il contraccolpo psicologico, poi ci siamo assestati e abbiamo creato le condizioni per fare gol. Non ci siamo riusciti e c’è grande rammarico. Venire a Cremona e pareggiare ci sta, ma è un peccato per come si era messa la partita, ora dobbiamo per forza vincere con la Ternana. C’è ancora tanto da fare, oggi si va via con una consapevolezza ma anche con rammarico per le condizioni che avevamo creato: dovevamo portare a casa risultato diverso. Non siamo stati sorpresi da loro, squadra forte. Ci siamo parametrati a loro, non abbiamo solo avuto la capacità di chiuderla. Quanto ero convinto di vincerla? Più dovuta a come avevamo fatto la partita. C’era una consapevolezza di un certo tipo. Non sembrava un 10 vs 11? Perché si sono abbassati, hanno tolto pressione più alta e abbassato il baricentro. Hanno caratteristiche importanti. Non era facile scardinarli, c’è rammarico per quei 5 minuti ed il successivo contraccolpo psicologico".