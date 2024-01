Corini: “Mateju? Tanto criticato, ma si è sempre fatto trovare pronto”. Su Diakité…

Il Palermo ha collezionato la sua terza vittoria consecutiva tra le mura amiche del "Renzo Barbera" con il 4-2 contro il Modena nello scorso turno di Serie B. I rosanero sono chiamati ad invertire anche il trend in trasferta e possono iniziare a farlo già dall'ostico match contro il Catanzaro, ricordando la vittoria dei calabresi in Sicilia nella gara di andata. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Eugenio Corini in vista della partita del "Ceravolo" in programma il prossimo venerdì alle 20:30:

"Questa squadra giocherà con tre centrocampisti che possono occupare posizioni diverse strategicamente in fase di possesso e di non possesso. Abbiamo qualità tecnica, forza, palleggio e intelligenza calcistica. A seconda del momento di forma dei ragazzi cercherò di scegliere quelli che per me sono più corretti per orientare la partita dall'inizio, tenendo conto dell'importanza delle cinque sostituzioni. Diakitè? Trattativa ben avviata, attendiamo ufficialità. Graves è un centrale, ci ha dato un'uscita palla più qualitativa da terzino. Le valutazioni saranno da fare su tante cose. Ne approfitto per ringraziare Mateju che avevo già avuto a Brescia. Ci ha dato grande disponibilità, ha giocato in tanti ruoli. E' stato tanto criticato ma si è fatto trovare sempre pronto. Gli auguro il meglio per la sua avventura professionale. Abbiamo una zona dove subbiamo più cross ma ne facciamo di più nella fase offensiva. E' fondamentale la partecipazione collettiva anche dei giocatori offensivi a darci una mano per evitare cross facili. Stiamo lavorando anche sul capire come poter agganciare le marcature dentro l'area".