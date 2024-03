Corini: “Intervallo di Brescia? Squadra era emotivamente colpita. E su Henderson…”

“Si può allenare la concentrazione? La concentrazione per chi fa del professionismo è fondamentale. Poi dentro c’è la lucidità. Non è un problema di concentrazione il nostro. Il discorso globale è legato alla volontà di fare cose importanti. Dalla partita di Parma in poi questa squadra è arrivata ad essere un punto dalla promozione diretta. Bisogna leggere le situazioni in maniera lucida. Purtroppo a volte la voglia di fare ti porta a fare errori che diventa difficile mettere a posto. Abbiamo cercato il nostro equilibrio e l’abbiamo anche trovato per un certo periodo. Sicuramente la nostra è una squadra che gioca, ma sappiamo anche quanto è stato importante ritrovare compattezza. A gennaio abbiamo consolidato un certo tipo di atteggiamento e abbiamo scelto giocatori che hanno certe caratteristiche rispetto al nostro modo di giocare. La squadra corre, non è un problema la condizione atletica. Con la Ternana ho messo in campo la squadra titolare, quella che aveva fatto il percorso importante. La terza partita è quella più invasiva. Diakite aveva qualche crampo, Ceccaroni era alla terza partita. Quindi ho fatto qualche cambio nella linea difensiva. Ho dato riposo a Segre in favore di Coulibaly. Ho scelto Liam come trequartista perché Filippo era da tanto che non giocava tre partite consecutive. Le riflessioni sono state profonde, il turn over era da fare alla terza partita. Se abbiamo parlato a fine primo tempo col Brescia? Ci sono momenti dentro il campionato più difficili di altri. La pausa del primo tempo di Brescia è stato uno di questi. C’era delusione. La squadra era emotivamente colpita ma dovevamo giocare altri cinquanta minuti. La scelta tattica è stata fatta per avere più qualità a centrocampo con Ranocchia. Brunori aveva speso tanto e avevo bisogno di un giocatore come Mancuso che attacca la profondità. Avevamo bisogno di mantenere un equilibrio. La squadra ha risposto e ci ha provato con generosità”.