LIVE Lecco-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Spesso si è ironizzato sul fatto che dicevo percorso. Adesso il percorso non esiste più. Ci sono dieci partite in cui fare più punti possibili. Poteva esserci qualsiasi avversaria al posto del Lecco. Dobbiamo dimostrare delle cose. Ci crediamo alla promozione diretta. Come possiamo dimostrarlo? Vincendo con il Lecco. Faremo il meglio possibile. Dobbiamo provare a battere il Lecco. Frase nel dopo gara di Brescia sul lavoro che avremmo dovuto continuare a fare? Qualsiasi cosa dico si ironizza. Io vado in campo e alleno i miei giocatori. Il lavoro è continuo, non è che se uno dice una cosa un giorno questa rimane fissa nella memoria. Il lavoro è continuo. Per me è una cosa importante lavorare. C’è sempre da imparare e da migliorare. Lavoro vuol dire impegnarsi per migliorarsi. Non è mai finito il lavoro. Se non riprendi certi concetti è vano. Tutti gli allenatori del mondo fanno così. Cerchiamo di dar valore a quello che dico. Poi si può giocare su quello che dico e strumentalizzarlo”