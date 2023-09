Corini: “Insigne determinante, un dispiacere non far giocare Mancuso. Soleri…”

“Insigne? È difficile quando c’è una problematica muscolare, non sembra niente di particolarmente grave ma andiamo con cautela e aspettiamo gli esami. C’è anche la sosta, speriamo bene. È stato determinante in campo. I singoli fanno la differenza? Ci sono sempre le capacità e le qualità dei giocatori in primo piano. Siamo 22 titolari, abbiamo caratteristiche diverse. Un dispiacere non fare giocare Mancuso, poi c’è Soleri che determina sempre qualcosa di importante anche oggi. Ognuno di loro si ritaglieranno uno spazio importante. Liam ha fatto una buona partita ma per me può fare meglio a livello di scelta finale è di qualità. Invito tutti i nostri tifosi ad abbonarsi qualora volessero accompagnarci in questo percorso, oggi clima fantastico. Questo è il clima che vogliamo, uniti siamo più forti. Non parlerò più della stagione scorsa, c’è la volontà di crescere e la società l’ha dimostrato. Siamo qui per fare il meglio.